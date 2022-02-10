Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Yıldırım ilçesinin Samanlı Mahallesi, İsmetiye Caddesi, Kumlukalan Yolu Sokak ve civarında 12.02.2022-13.02.2022 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Yıldırım’da su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Yıldırım ilçesinin Samanlı Mahallesi, İsmetiye Caddesi, Kumlukalan Yolu Sokak ve civarında 12.02.2022-13.02.2022 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
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