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Yıldırım’da su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Yıldırım ilçesinin Samanlı Mahallesi, İsmetiye Caddesi, Kumlukalan Yolu Sokak ve civarında 12.02.2022-13.02.2022 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Yıldırım’da su kesintisi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla Yıldırım ilçesinin Samanlı Mahallesi, İsmetiye Caddesi, Kumlukalan Yolu Sokak ve civarında 12.02.2022-13.02.2022 tarihleri arasında 10:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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