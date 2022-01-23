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Yoğun karda zorlanan sürücülerin yardımına polis ekipleri koştu

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Kocaeli’de yoğun kar yağışının ardından yolda kalan sürücülerin yardımına polis ekipleri yetişti. Polis ekipleri, kaygan zorlanan sürücülerin yardımına koştu.

Yoğun karda zorlanan sürücülerin yardımına polis ekipleri koştu
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Kocaeli’de yoğun kar yağışının ardından yolda kalan sürücülerin yardımına polis ekipleri yetişti. Polis ekipleri, kaygan zorlanan sürücülerin yardımına koştu.

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Kocaeli’de iki gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışının sabah saatlerinde şiddetini daha da arttırmasıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler karlı kaplı zeminde ilerlemekte zorlanınca yardımlarına polis koştu.

Kaygan yollarda araçlarıyla ilerlemekte zorlanan sürücülerin araçlarını iten polis ekipleri, alkış aldı.

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