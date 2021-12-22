Yunuseli Bulvarı’nda trafik düzenlemesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Yunuseli Bulvarı üzerindeki bina kompleksine’ 10 farklı noktadan kanalizasyon bağlantısı yapılacağından, bölgede trafik yeniden düzenlendi.

BUSKİ ekipleri, Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Yunuseli Bulvarı 1 numaralı adreste bulunan bina kompleksine, 10 farklı noktadan kanalizasyon ve mesken bağlantısı yapacak. Çalışmalar, 22-26 Aralık tarihleri 22:00-06:00 saatleri arasında sürdürülecek. Çalışma saatleri içerisinde, Yunuseli Bulvarı’nın 3. Büyük Sokak-Acemler Bağlantı Köprüsü (Mutlular Köprüsü) arası taşıt trafiğine kapatılacak. Mutlular Köprüsü ile 6. Fırın Sokak arasında kalan yolun bir şeridi taşıt trafiğine açık bırakılarak, sağ iki şerit çalışma alanına dahil edilecek.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Yunuseli yönünden gelen araçlar, Yunuseli Bulvarı’nın doğu kesiminde yer alan gidiş-dönüş yoluna yönlendirilecek. Dönel adalı kavşaktan güney yönündeki trafik akışı kesilecek.

Atilla Caddesi ile 3. Büyük Sokak arasındaki tek yönlü yol, çalışma saatlerinde dubalar ile bölünerek ‘mahalle erişimi için’ açık tutulacak. Bu sokaklardaki trafik akışı, Atilla Caddesi ile Recep Tayyip Erdoğan dönel adalı kavşağına yönlendirilecek. Belirtilen yol ve kavşakların dışında kalan kesimler, mevcut haliyle çalışmaya devam edecek.

Toplu taşıma hatlarına ilişkin hat değişiklikleri, Büyükşehir Belediyesi’nin www.bursa.bel.tr ve Burulaş’ın https://ulasim.burulas.com.tr/ adresinden eşzamanlı olarak duyurulacak.

Çalışmalar kapsamında ‘trafik akışında oluşabilecek aksaklıkların asgariye indirilebilmesi için’ sürücülerin belirlenen servis yollarında trafik işaret ve işaretçilerine uyması, mümkün oldukça çalışma bölgesi dışında alternatif koridorları tercih etmesi büyük önem taşıyor.