Yunuseli’nde sokaklar sıcak asfaltla kaplandı

Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde bozulan cadde ve sokaklarda asfalt kaplama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Yunuseli Mahallesi’nde 2 sokak sıcak asfaltla kaplanarak yenilendi.

Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, Yunuseli Mahallesi 2. Denge Sokak ve 793. Sokak’ta bozulan zemindeki asfalt sökülerek kaldırıldı. Ardından dolgu malzemesi serilerek düzenlenen yollar, sıcak asfalt ile kaplanarak yenilendi. Modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla ulaşım yatırımlarını kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, asfalt çalışmalarının, hava şartlarının da elverişi olması ile planlanan şekilde sürdüğünü söyledi.

İlçede yaşam kalitesini artırmak için ulaşım yatırımlarına ayrı önem verdiklerinin altını çizen Başkan Dündar, “Vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet sunmak için özverili bir şekilde çalışan ekiplerimiz, yaz boyunca ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan yollarda yenileme ile asfalt kaplama çalışması yaptılar. Şehircilik açısından Türkiye’nin en önemli metropol ilçeleri arasında yer alan Osmangazi’de yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları sadece şehir merkezinde değil dış mahallelerimizde de yapılıyor. Belirlenen takvim doğrultusunda çalışmalarını yürüten ekiplerimiz, ilçemizin 136 mahallesinde imar yolu açma, altyapı, asfalt, yol genişletme, tretuvar, asfalt tamiri ve yol genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor. Kış mevsiminde olmamıza rağmen, hava sıcaklıkları elverişli olduğu sürece çalışmalarımız devam edecek.” Diye konuştu.