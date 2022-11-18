Habur Sınır Kapısı'nda 395 adet elektronik nargile ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı’nda bir araçta 395 adet kaçak elektronik nargile ele geçirildi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görevli Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye’ye giriş yapmak üzere Habur Gümrük Kapısı’na gelen yabancı uyruklu şahsın kullandığı aracı x-ray taramasına sevk etti. Yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç detaylı kontrol edilmek üzere arama hangarına gönderildi. Sürücünün araçta herhangi bir suç unsurunun bulunmadığını beyan etmesinden sonra ekiplerce aracın şüpheli yoğunluk gösteren bölgelerinde kontrol yapıldı. Kontrol sırasında aracın ön ve arka tekerlekleri söküldü. Aracın alt şase kısımlarında kesilerek oluşturulan boşluklara gizlenmiş vaziyette 395 adet yabancı menşeli elektronik nargile ele geçirildi. Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından araç gözetim altına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.