Habur Sınır Kapısı'nda bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda bin 250 paket kaçak sigara ve 21 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlardan ilki, Irak’tan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir minibüse gerçekleştirildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan risk analizleri sonucu minibüs şüpheli bulunarak, x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan tarama neticesinde araçta birçok noktada şüpheli yoğunluk tespit edildi. Detaylı aramaya geçen ekipler, aracın sigorta kutusunun içerisine gizlenmiş 4 adet cep telefonu, yine sigorta kutusunun içerisi ile farların ve tamponların doğal boşluklarına gizlenmiş 370 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekipleri yurda giriş yapmak üzere gelen bir aracı şüpheli olarak değerlendirip, saha içerisinde yakın takibe aldı. Şüpheli araç, yapılan aramada 2 adet kaçak cep telefonu ile 280 paket kaçak sigara tespit edilmesi üzerine x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan detaylı aramada araç içerisinde bulunan cekete gizlenmiş 2 adet cep telefonu ile araç tamponu içerisine gizlenmiş çok sayıda sigara bulundu. Gümrük Muhafaza ekiplerince araçta toplam 880 paket kaçak sigara ile 17 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkındaki soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.