Hacda vefat eden Yalovalı kadın için gıyabi cenaze namazı kılındı

Hac vazifesi için gittiği Mekke’de kalp krizi geçirerek vefat eden 70 yaşındaki Hacer Sofu için Yalova’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hac vazifesi için gittiği kutsal topraklarda geçirdiği şeytan taşlama sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Hacer Sofu’nun cenazesi Mekke’de defnedildi. Sofu için Yalova’da gıyabi cenaze namazı kılındı. Yalova Merkez Camisi’nde öğleye müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına Vali Muammer Erol’un yanı sıra merhumenin akraba ve yakınları katıldı. Cenazede aile taziyeleri kabul etti. Merkez Cami İmamı Niyazi Atmaca vefat eden Yalovalı hacının cenaze namazını kıldırdı.