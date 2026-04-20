Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Kasımpaşa Camii önünde düzenlenen uğurlama programında, hac ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan vatandaşlar dualar eşliğinde uğurlandı.

Programda din görevlileri tarafından okunan ilahi ve kasideler, manevi atmosferi daha da derinleştirdi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, yapılan sohbetlerle hac ibadetinin önemi ve faziletine dikkat çekildi.

İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak tarafından yapılan duada, hacı adaylarının yolculuklarının hayırlı olması, ibadetlerini sağlık, huzur ve güven içerisinde yerine getirmeleri niyaz edildi. Ayrıca kutsal topraklarda yapılacak ibadetlerin kabul olması temennisinde bulunuldu.

Uğurlama programında zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, hacı adayları yakınlarıyla vedalaşarak helallik aldı. Dualar ve tekbirler eşliğinde otobüslere binen hacı adayları, kutsal topraklara doğru yola çıktı.