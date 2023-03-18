Hacı Bayram Veli'nin doğduğu ev ve çevresi yenileniyor

Ankara’nın manevi mimarı Hacı Bayram Veli’nin doğduğu ev ve çevresi, Altındağ Belediyesi tarafından tarihi dokuya uygun bir şekilde yenileniyor.

Başkentin manevi mimarı Hacı Bayram Veli’nin, Solfasol Mahallesi’nde doğduğu ev ve çevresi Altındağ Belediyesi tarafından ihya ediliyor. Bölgenin tarihi ve kültürel yapıya uygun olarak yeniden ayağa kalkmaya başladığını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Ankara’mızın manevi mimarı Hacı Bayram Veli’nin, Solfasol’de bulunan doğduğu evi ile çevresini ihya ederek, tarihi ve kültürel dokuya uygun bir merkez haline getiriyoruz. Bölgede çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor” dedi.

Manevi değeri çok büyük olan bu mirasa sahip çıkmanın kendileri için bir görev olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, “Burası bakıma ve onarıma ihtiyacı olan bir alandı. Bu alana sahip çıkmazsak yok olabilirdi. Buna gönlümüz asla razı olmazdı. Bu nedenle ne gerekiyorsa yapmak için kolları sıvadık. İnşallah Hacı Bayram Veli’nin doğduğu ev ve çevresini yaptığımız çalışma ile ihya edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Balcı, “Hacı Bayram Veli’nin dünyaya gözlerini açtığı evin çevresinde bulunan metruk yapıları bir bir temizledik. Bölge güzel bir görüntüye kavuştu. Sadece Ankara’nın değil, Türk tasavvuf tarihinin en büyük ve en önemli mimarlarından biri sayılan Hacı Bayram Veli’nin dünyaya gözlerini açtığı bu yer bizim için çok değerli bir miras. Eğitim ve kültür çalışmalarının da yapılacağı bölge Hacı Bayram Veli Külliyesi olacak. Bu bölgenin ziyaretçilerin uğrak mekanları arasında yer almasını hedefliyor, bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz” diye konuştu.