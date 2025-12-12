Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'ndan Bulut'a Ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Silivri Şubesi Başkanı ve aynı zamanda Silivri Cem Evi Başkanı olan Süheyl Kırkıcı ile yönetiminin ilçe başkanlığını ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bulut, “Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ziyarette, Silivri’de inanç topluluklarının dayanışması, toplumsal birliktelik ve ortak çalışma alanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.