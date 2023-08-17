Hacı Bektaş Veli Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesi tarafından Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 752’nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 752’nci yıl dönümünde Keçiören İncirli Mahallesi’nde düzenlenen programda anıldı. Programa, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkanı Serap Kılıçarslan Yıldız, Dede Hüseyin Dedekargınoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Alevi kanaat önderleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’de Hacı Bektaş Veli’yi anma, tanıma ve tanıtma programını 17. kez düzenlendiklerini belirterek, “İlkini 1994’te düzenlemiştik. Göreve geldiğimizde Keçiören’de verdiğimiz ilk isim de Hacı Bektaş Veli’nin ismidir. Hacı Bektaş Veli, Horasan Erenleri ve Anadolu Alperenleri bu toprakları Türk ve Müslüman yapanlardır. Anadolu coğrafyasının tapusu Hacı Bektaş Veli’dir. Biz bugün Anadolu’da yaşıyorsak, Hacı Bektaş Veli’nin attığı sağlam temeller sayesindedir. Öyle bir temel atmış ki, aradan 752 yıl geçmesine rağmen biz hala bu topraklarda yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin doğuşunda ve varoluşunda da Hacı Bektaşi Veli’nin oluşturduğu kadim kültür ve inancın büyük etkisi vardır. Bu vesileyle Hacı Bektaş Veli’yi gerçek âleme gidişinin 752. yıl dönümünde rahmetle anıyorum” dedi.

Programda, dedelerin yaptırdığı dualar eşliğinde aşure ikramında bulunularak semah dönüldü.