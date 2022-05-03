Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Dün hayatını kaybeden MHP İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz'ın babası Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 03.05.2022 20:50
  • Güncelleme: 03.05.2022 20:50
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

90 yaşında hayatını kaybeden Hacı Hamdi Arkaz, Tarihi Piri Mehmet Paşa camiinde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazı sonrası ebedi istirahatgahına tevdi edildi.
Arkaz ailesini acılı günlerinde Milli Savunma eski Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, MHP İl Başkanı Birol Gür, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan’ın yanı sıra Siyasi parti yöneticileri, spor kulübü yöneticileri, STK ve Oda temsilcileri ile sevenleri yalnız bırakmadı.
Arkaz ailesi, defin sonrasında Anadolu Hastanesinde taziyeleri kabul etti.

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SHA Editör
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