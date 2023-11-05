Hacıkadın Kent Ormanı sonbaharda da piknikçilerin tercihi

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 milyon 480 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Hacıkadın Kent Ormanı sonbaharda da Başkentli piknikçilerle dolup taşıyor.

Kent Ormanı; günübirlik aktivitelerden ATV alanlarına, barbekülü bungalovlardan at çiftliği ve paintball sahasına kadar çeşitli etkinliklerle Başkentlileri ağırlamaya devam ediyor.

“Yeşilin Başkenti” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e yeni park alanları kazandırmaya devam ediyor.

Park Ankara adıyla Başkentlileri ağırlamaya başlayan alan; günübirlik aktivitelerden düğün salonlarına, barbekülü bungalovlardan çadır ve karavan kampına kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

7’den 70’e başkentliler çeşitli etkinliği bir arada buluyor

1500 dönüm alan üzerine kurulan “Hacıkadın Kent Ormanı-Park Ankara”, barbekülü 81 bungalovu, ATV alanı, taş evi, at çiftliği, kayak pisti, paintball sahası ve 800 kişilik BelpaCafe ile 7’den 70’e Başkentlileri ağırlıyor.

Bölge 3 farklı giriş kapısıyla Ankaralıları farklı alanlara yönlendirecek şekilde karşılıyor. Kuzey Ankara girişinden günübirlik aktivitelere, Bağlum girişinden araçla ulaşım sağlanan aktivitelere ve Pursaklar girişinden ise düğün salonlarına ulaşım rahatlıkla sağlanabiliyor.

Şehrin merkezinde ormanda piknik keyfi

Şehrin merkezinde ormanla iç içe zaman geçirme imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, pek çok etkinliği vatandaşlarla buluşturuyor.