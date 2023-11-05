Hacıseyfettin'e kadın eğitim ve girişimcilik merkezi

Yıldırım Belediyesi, Hacıseyfettin Mahallesi’ne kadın eğitim ve girişimcilik merkezi ve muhtarlık binası kazandırıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Hacıseyfettin Mahallesi’nde yapılacak olan Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen proje 532 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Kadınların öncelikli hizmet grubu içerisinde yer aldığını hatırlatan Başkan Yılmaz, özellikle kadınların ekonomik hayatın içeresinde yer almalarını çok önemsediklerinin altını çizdi. Kadınların içerisinde yer almadığı ekonomik ve sosyal kalkınmanın hedefine ulaşamayacağına işaret eden Başkan Yılmaz, “Güçlü, marka değeri yüksek, üretimde söz sahibi bir Yıldırım hedefine ancak kadınların desteğiyle ulaşılabileceğimizin bilincindeyiz. Bu minvalde kadınlarımızı üretime dâhil ederek onların meslek sahibi olmasına, ürettikleri ürünleri ise ekonomik değere dönüştürmelerine katkı sağlamak adına ilçemize 12 kadın kooperatifi ve 25 kadın eğitim ve girişimcilik merkezi kazandırdık” dedi.

Hacıseyfettin Mahallesi’ndeki kadın eğitim ve girişimcilik merkezinin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Merkezlerimizde; giyim üretim teknolojisi, tekstil, dokuma ve gıda teknolojisi gibi mesleki ve teknik eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişim, sağlık, sosyal uyum ve kadına şiddete yönelik eğitimler veriliyor. Buradaki eğitimlerini tamamlayan kadınlarımıza İSKUR üzerinden kayıtları yaptırılarak işe yerleştirilmelerine destek oluyoruz. Bugüne kadar kurslarımızdan 6 binin üzerinde kadın istifade etti” diye konuştu.