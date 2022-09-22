Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde aracına haciz geldiği iddia edilen şahıs, otomobilini ateşe verdi.

Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Olay, Çorlu Atatürk Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, aracına haciz gelen M.Ö. (32), meydana çektiği aracını benzin döküp yaktı. Alev alev yanan otomobil ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerinde sinir krizi geçiren şahıs, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. M.Ö. polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı. Alev alev yanan otomobil ise küle döndü.

Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
Haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı