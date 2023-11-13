Hafele yeni koleksiyon ve ankastre ürün gruplarını Unicera'da sergiledi

Gayrimenkul sektöründe ‘Hafele Concept’ iş modeliyle büyüme ivmesini artıran Hafele, üretici ve kullanıcılara yönelik yeni banyo aksesuar ve vitrifiye ürünlerini Unicera’da sergiledi. Marka aynı zamanda modern ve klasik tarzda kurgulanan mutfak ankastre ürün grubu ve iş ortaklarına ilham vermeyi amaçlayan 2023 koleksiyonunu da ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Bu yıl 100’üncü yılını kutlayan Hafele, yenilikçi iş modelleriyle evlerde, çalışma alanlarında ve mikro yaşam alanlarında yaşam deneyimlerini değiştirmeyi amaçlıyor. Hafele Concept iş modeli adı altında mutfaklar, banyolar ve giyinme alanlarında benzersiz bir kullanıcı deneyimi oluşturmayı amaçlayan firma, bu yıl ikinci kez katıldığı Unicera’da (Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı) ankastre ürün gruplarını, banyo ve vitrifiye çözümlerini, mobilya aydınlatma sistemlerini ve tüm akıllı mobilya donanımlarını tanıttı.

Fuarda yeni ankastre ürün gruplarını da sergileyen şirket, modern ve klasik mutfaklar için tasarlanan ankastreleri her tarza uygun renk ve model seçenekleriyle kullanıcıların ve iş ortaklarının beğenisine sundu.

Hafele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, fuarda yaptığı konuşmada, "Bu sene yeni ürünlerimizi fuarda sergiliyoruz. Yeni koleksiyonlarımızı anlatıyoruz. Vitrifiye ve beyaz eşya ürünlerinin detaylarını tanıtıyoruz, aynı zamanda bu sene lansmanını yapıyoruz. Firmanın meşhur olduğu en büyük şey mühendislik. Her bir ürünün kalite unsurları bizim tarafımızdan tespit ediliyor. Dünyanın hemen hemen her yerinde üretimlerimiz var. Aynı anda beyaz eşya, vitrifiye, mobilya mutfak ve banyo donanımlarını bulunduran tek markayız. Fuarda ikinci senemiz. İş ortaklarımız ile fuarda bir araya geldik. Hafele Concept’te 144 projeye çıktık. Önümüzdeki ayda daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.

Şirket fuarda yeni ürünlerini sergilerken renkli etkinliklerle de ziyaretçilerini ağırladı. Bu kapsamda markanın standında Şef Mehmet Yalçınkaya’nın ‘Sürdürülebilir ve Sıfır Atık’ üzerine gerçekleştirdiği söyleşi katılımcıların ilgisini çekti.

Ürünlerin raflanmasıyla ilgili ciddi hataların yapıldığını söyleyen Yalçınkaya, “Ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri ekmek israfı gibi görünse de bu konuyu ikinci sırada bırakacak diğer bir konu gereğinden fazla ürün satın alma davranışı. Artık dilim ve adet ürünlere geçme zamanımız geldi. Kullanılabileceğimiz miktarda ürünlerin satın alınması için aksiyona geçmemiz lazım” dedi.

Doğru ürünleri doğru yerde saklama konusunun da ikinci bir adım olduğuna vurgu yapan Yalçınkaya şöyle devam etti: “Bunun için birincil konu planlama. Örneğin haftalık menüler oluşturup buna göre bir alışveriş listesi hazırlanması ilk adım olabilir. Ardından doğru saklama teknikleriyle ürünlerin ömrünü uzatabiliriz. Şarküteri ürünlerinin nem dengesinden dolayı sebze bölümünde saklanması, yemekleri buzdolabına tencere ile yerleştirmek, sebzeleri yıkadıktan sonra kurulayıp kökleriyle birlikte saklamak gibi basit görünen adımlar mutfaktaki doğru hamlelere örnek olarak gösterilebilir" şeklinde konuştu.

Yenilikçi ankastre ürünleri

Marka mutfak çözümlerinin bir parçası olan klasik ve neoklasik mekanları tamamlayan rustik görünümdeki ankastreler parlak altın, antik gümüş ve antik bronz renk seçeneğiyle fuarda yer aldı. Dar mutfaklara özel 45 cm’lik ocak, fırın ve davlumbaz gibi çözümler veya parlak rose gibi renkler de Hafele’nin yeni ankastre ürün grubunun öne çıkan parçalarından oldu.

Banyo ve vitrifiye çözümleri

Banyo ürün grubunu duş sistemleri, yeni aksesuarlar ve vitrifiye grubuyla genişleten şirket, aynı renk ve stil ailesi içinde sunabildiği ürün gamını da tanıttı. Altı farklı renk ve konseptte sunduğu banyo ürün ailelerine altın ve titanyum renklerini de ekleyen şirket, artık sekiz farklı renkte ürün aile çözümleri sunabiliyor. Ayrıca aynı renk grubu içinde kare ve yuvarlak form seçenekleri ile klasik, neoklasik ve modern stil seçenekleri sunabiliyor.

Mobilyalara LED aydınlatma çözümleri

Markanın mobilyaya dördüncü boyut katan aydınlatmaları da fuarda dikkat çeken ürünlerden oldu. Mutfak ve banyo mobilyaları ile giyinme alanı ve vestiyer gibi her tür mobilyaya entegre edilebilen aydınlatma çözümleri ambiyans aydınlatması, işlev aydınlatması ve odak aydınlatması olarak kurgulanıp; oluşturulan farklı senaryolar kumanda ile yönetilebiliyor.