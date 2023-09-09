Hafif ticari araç alevlere teslim oldu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde gece saatlerinde hafif ticari aracın motor kısmı alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, gece saatlerinde Erenler ilçesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü aracı durdurdu. Kısa sürede alevlerin yükseldiği araca ilk müdahale yangın tüpü ile gerçekleştirildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın alevlere teslim olduğu ve gerçekleştirilen müdahale anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.