Hafif ticari araç denetim yapan polise çarptı: 1 polis memuru ağır yaralı

Ümraniye’de daha önce kaza yapılan caddede kontrollü araç geçişini sağlayan polis ekiplerine hafif ticari araç vurup kaçtı. Olayda bir polis memuru ağır şekilde yaralandı.

Olay saat 01.30 sıralarında İstanbul Ümraniye İlçesi Küçüksu Caddesi üzerinde yaşandı. Daha önce Ömer Sevim hakimiyetindeki Mercedes marka 34 AND 188 plakalı araç yeşil ışıkta sol caddeye girmek isterken, ismi öğrenilemeyen Peugeot marka 34 DAY 252 plakalı araç sürücüsü kırmızı ışık ihlali yaparak Ömer Sevim’in kullandığı araç ile kafa kafaya çarpıştı. İddiaya göre aynı kazanın olduğu cadde üzerinde kontrollü geçişin sağlanması için denetim yapan polis ekiplerine Sefa A.’nın kullandığı 59 PN 356 plakalı araç hızlı bir şekilde polisler ekiplerine vurup kaçtı. Aracın kaçtığını gören diğer polis memurları kaçan aracın arkasından ateş ederek durdurmaya çalıştı. Olayda bir polis memuru ağır şekilde yaralandı. Olay yerine polis ekipleri tarafından ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı polis memuruna ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlattı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Cihan Bakır, "Burada kaza oldu. Kazadan sonra yolu kapattı polis ekipleri, sonra beyaz bir araba geldi ve polis memuruna vurdu. Vurmanın etkisiyle polis memuru bayağı yükseldi ve yere düştü. Çok ağır yaralandı" dedi.