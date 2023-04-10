Hafız kızlara belgeleri teslim edildi

Bilecik’te gördükleri eğitimin ardından girdikleri hafızlık sınavında başarılı olan 6 kız öğrenci, belgelerini teslim aldı.

Bozüyük ilçesinde bulunan Kumral Abdal Hafızlık Yatılı Kız Kur’ân kursunda eğitim gören ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan Birinci Dönem Hafızlık Sınavı’nda başarı sağlayan 6 öğrenci belge almaya hak kazandı. Kız öğrencilere belgeleri teslim eden Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, "Hafızlık büyük bir onurdur. Meşakkatlidir ama sonunda mutluluk vardır. Ben bu öğrencilerimizi gönülden kutluyorum bu yolu kat ederek belge almayı başardıkları için. Hafız olmak zor olduğu kadar Hafızlığı muhafaza etmekte zor Allah hafızlığınızı muhafaza eylesin. Kızlarımızın Hafız olmalarında maddi manevi destek sağlayan anne babalara, Öğreticilere. Kızlarımızın iaşe ve ibate giderlerinin karşılanmasında desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Belge takdiminde yer alan Usta Öğreticiler Meryem Karabektaş ve Rukiye Güney ise "Öğrencilerimizin 6 tanesinin birden başarılı olması gurur verici bizim açımızdan. Bozüyük de 2009’dan bu tarafa 6 öğrencinin birden tek seferde Hafızlık belgesi aldığı olmamıştı. Bunun ilk olması bu durumunda bize nasip olması ayrı gurur kaynağı bizim için. Buradan katkısı olan bütün Öğretici arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.