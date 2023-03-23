Hafız öğrencilere taç giydirildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlık eğitimini tamamlayan ve girmiş oldukları hafızlık sınavında başarılı olan Buse Aliye Seyhan ve Tuğba Yılmaz isimli öğrenciler için okulun konferans salonunda ‘Hafızlık Taç Giyme Merasimi’ düzenlendi.

Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, İlçe Müftüsü Muammer Ölmez ile birlikte çok sayıda misafir ve veli de katılım sağladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilaveti, Okul Müdürü Ebubekir Asıl’ın konuşması, sinevizyon gösterisi, şiir dinletisi ile devam etti. Törende hafızlar Buse Aliye Seyhan ve Tuğba Yılmaz’a anneleri tarafından taç giydirildi. Son olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü ve Okul Müdürü tarafından öğrenciler ve öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen öğretmenlere okul müdürlüğünce hazırlanan hediyeleri takdim edildi.