Hafıza ve Miras Fatih'in Edebiyat Durakları isimli kitap yayınlandı

Fatih Edebiyat Günleri çerçevesinde yayına hazırlanan Hafıza ve Miras Fatih’in Edebiyat Durakları isimli kitap Fatih Belediyesi tarafından yayınlandı. Akademisyen ve yazar Turgay Anar’ın hazırladığı çalışmada, Türk edebiyatının birçok önemli isminin mekan ve eseri üzerinde kurduğu ilişki yer alıyor.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Fatih’in edebiyat mahfillerinin yer aldığı eserde, Küllük Kahvesi, Çınaraltı, Sahaflar Çarşısı, Çorlulu Ali Paşa, Sultanahmet Cezaevi, Kızlarağası Medresesi, Diriliş, Hekimoğlu Ali Paşa ve Gülhane Parkı’na kadar uzanan mekanlarda; Fatih’le bir şekilde ilişki kurmuş edebiyatçı sanatçıların kültür havzasına temas etmek mümkün. Kitapta; Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet Ran, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Mehmet Akif Ersoy, Muallim Naci, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi isimlerin semtin hangi mekanlarında vakit geçirip, nasıl bir toplumsal hafızadan beslendiklerine şahitlik etmek de mümkün. İstanbul’u genel kabul olarak Suriçi olarak ele aldığımızda, günümüzün ve bir dönemin yaşayan gerçekliği olarak Fatih’in merkez konumu mekanlar üzerinden tanıyabiliyoruz.

Günümüzde hızla değişen, mekan ve hafıza ilişkisinin eski zamanlarda bu kadar hızlı akmadığı ve edebiyatçıların birbirlerini daha çok mekanla ilişki kurarak tanımaya ve entelektüel alışverişlerini buralar üzerinden geliştirdiğini, güçlendirdiğini görmek de kitabın bize sunduğu faydalardan biri.

“Fatih’in edebi derinliğini de ortaya koymak istedik”

Fatih’in edebi derinliğini ortaya koymak istediğini belirten Yazar Turgay Anar, “Bu eserler tarihi, estetik ve kültürel zenginliğe sahip Fatih ilçesinin aynı zamanda edebi derinliğini de ortaya koymayı hedefledik. Kitabın ortaya çıkması esnasındaki yardım ve teşvikleri için Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Kitap Suriçi Fatih’te huzur veren bir yolculuğa çıkarıyor”

Suriçi İstanbul’un her dönemde özellikle edebiyatın, söz sanatlarının bir merkezi olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise “Fatih’in edebiyat durakları, İstanbul’u İstanbul yapan şahsiyetlerin, edebiyatçıların ve onların bıraktıkları izlerin peşinden gidiyor ve bizi Suriçi’nde huzur veren bir yolculuğa çıkarıyor. Bir kültür edebiyat atlası mantığında hazırlanan bu eseri hazırlayan Turgay Anar’a teşekkür ediyor, kitapta adı geçen edebiyatçılarımızı da minnet ve şükranla anıyorum. Umuyorum ki Fatih’in Edebiyat Durakları’na yapılan yolculuklar, hepimiz için Suriçi İstanbul’un mekanlarıyla daha samimi ilişkiler kurabilmeye ve yeni şeyler öğrenebilmeye vesile olur” dedi.