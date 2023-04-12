Hafızlardan Kur'an-ı Kerim ziyafeti

Başiskele Belediyesi, Türkiye’nin seçkin hafızlarının katılımıyla "Dualarla Kur’an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi.

Karşıyaka Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Dünya Kur’an Okuma Birincisi Kurra Hafız Nebi Yaşar, Dünya Kur’an Okuma Birincisi Hafız Ali Tel, Dünya Kur’an Okuma Birincisi Hafız Mehmet Bilir ile ilahi ve kasideleriyle Tasavvuf Müziği Sanatçısı Naci Bülbül katıldı. Program, başta depremzedeler olmak üzere tüm şehitler adına sela okunmasıyla başladı. Ardından Naci Bülbül’ün güzel ezgi ve ilahileri ile devam eden program, Kur’an-ı Kerim ziyafetiyle devam etti.

Ramazan’ın anlam ve önemini pekiştiren program sonunda katılımcılara çiçek takdim edildi.