Hafriyat alırken dikkat edilmesi gereken hususlar

- Hafriyat işi yapılacak yerin zemin durumu, yer altı suyu seviyesi, çevredeki yapıların durumu ve trafik akışı gibi faktörler önceden araştırılmalı ve uygun bir hafriyat planı hazırlanmalıdır.

- Hafriyat işi için gerekli olan makine, ekipman, malzeme ve personel ihtiyacı belirlenmeli ve bunların sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

- Hafriyat işi sırasında, iş güvenliği kurallarına uyulmalı, işçilerin koruyucu kıyafet ve ekipmanları kullanmaları sağlanmalı, tehlikeli durumlara karşı uyarıcı levhalar ve işaretler konulmalı ve gerekli durumlarda trafik yönlendirilmelidir.

- Hafriyat işi bitiminde, hafriyat atıkları uygun bir şekilde bertaraf edilmeli, hafriyat alanı düzgün bir şekilde temizlenmeli ve teslim edilmelidir.

Hafriyat yapılacak yerin zemin durumu, projenin güvenliği ve verimliliği açısından çok önemlidir. Hafriyat öncesi zemin etütleri yapılmalı, zeminin taşıma gücü, sertliği, su seviyesi, kayma riski ve diğer özellikleri belirlenmelidir. Hafriyat yapılacak yerin zemin durumu, hafriyat yöntemi, makine seçimi, kazı derinliği, istinat duvarı tasarımı ve maliyet hesabı gibi konularda etkili olacaktır. Bu nedenle, hafriyat yapılacak yerin zemin durumu, hafriyat işleminin başarısı için uygun olmalıdır.

Hafriyat işi sırasında, iş güvenliği kuralları çok önemlidir. Hafriyat işi, toprak, kaya, kum, çakıl gibi malzemelerin kazılması, taşınması, doldurulması veya boşaltılması işlemidir. Hafriyat işi yaparken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

- Hafriyat alanı, çevresindeki binalar, yollar, elektrik hatları, su boruları, doğalgaz boruları gibi olası tehlikeler açısından incelenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

- Hafriyat alanı, uygun işaretler, bariyerler, ışıklar ve uyarı levhaları ile belirlenmeli ve çevreden izole edilmelidir.

- Hafriyat alanına girecek olan işçiler, uygun kişisel koruyucu donanım (kask, eldiven, gözlük, yelek, ayakkabı vb.) kullanmalı ve eğitimli olmalıdır.

- Hafriyat alanında çalışacak olan makine ve ekipmanlar, periyodik olarak bakım ve kontrolden geçirilmeli ve güvenli çalışma koşullarına uygun olmalıdır.

- Hafriyat alanında kazı yapılacak yerler, önceden sondaj veya jeofizik yöntemlerle araştırılmalı ve zeminin durumu belirlenmelidir.

- Hafriyat alanında kazı yaparken, kazının derinliği ve açısı uygun olmalı ve kazının kenarları desteklenmeli veya şevlendirilmelidir.

- Hafriyat alanında kazı yaparken, kazının altında veya üstünde kalan işçiler olmamalı ve kazının içine giren işçiler için uygun havalandırma sağlanmalıdır.

- Hafriyat alanında taşıma işlemi yapılırken, taşıma araçları güvenli bir şekilde yüklenmeli ve boşaltılmalı ve taşıma yolları düzgün ve temiz olmalıdır.

- Hafriyat alanında doldurma veya boşaltma işlemi yapılırken, doldurulacak veya boşaltılacak malzemenin cinsi, miktarı ve özellikleri bilinmeli ve uygun şekilde yerleştirilmeli veya uzaklaştırılmalıdır.

- Hafriyat alanında çalışırken, acil durumlar için bir plan hazırlanmalı ve gerekli ekipmanlar (ilk yardım çantası, yangın söndürücü, telefon vb.) bulundurulmalıdır.

Hafriyat işi sırasında iş güvenliği kurallarına uyulması hem işçilerin hem de çevrenin sağlığı ve güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle hafriyat işi yapan herkes bu kurallara dikkat etmeli ve sorumluluklarını yerine getirmelidir.



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