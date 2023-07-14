Hafriyat kamyonu ani fren yaptı, beton harcı otomobilin üzerine döküldü

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde ani fren yapan hafriyat kamyonundaki beton harcı, arkasından gelen otomobilin üzerine döküldü. Camları kırılan ve beton harcıyla kaplanan otomobilde maddi hasar oluştu.

Olay saat 15.40 sıralarında Bayrampaşa ilçesi O-2 Bağlantı Yolu girişinde meydana geldi. Mehmet A. idaresindeki beton harcı yüklü 34 SY 4412 plakalı hafriyat kamyonu, bağlantı yoluna girdiği anda ani fren yaptı. Ani fren sonucu kamyonun dorsesinde bulunan beton harcı, arkasından gelen Derviş Korkut kontrolündeki 34 GIR 424 plakalı otomobilin üzerine döküldü. Camı kırılan aracın içerisine de beton harcı dökülürken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öte yandan kazada yaralanan olmadı.

Olayı anlatan otomobil sahibi Derviş Korkut, “Kamyon çok seri gelmiyordu. Kamyonun bana yaklaştığını görünce kendimi emniyet şeridine attım. Önüne daha girmemiştim. Çarpışma olmamasına rağmen kamyon ani fren yaptı. Yanımdaydı, sonra yolu açmak için ileri aldılar. Kamyonun mıcır, taş, beton her şey üstümüze döküldü. Böyle bir maddi hasarlı kaza yaptık. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz” dedi.