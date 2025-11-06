Hafriyatını doğaya döken firmaya 1 milyon 869 bin lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, kasım ayı toplantısında çevreyi kirleten bir hafriyat firmasına 1 milyon 869 bin 726 lira idari para cezası kesti. Toplantıda ayrıca, kurallara uymayan 162 özel halk otobüsü şoförüne toplam 478 bin 386 lira ceza kesildi ve 5 adet taşınmaz kiraya verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, kasım ayının ilk olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca sunulan dosya kapsamında, hafriyatını çevreye rastgele döktüğü tespit edilen bir firmaya 1 milyon 869 bin 726 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Halk otobüsü şoförlerine 478 bin lira ceza

Encümen toplantısında, Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan denetimler ve vatandaşların özel halk otobüsleriyle ilgili şikayet dilekçeleri de değerlendirildi. "Güzergah ihlali", "sefer saatine uymama", "yolcuyu almama", "yolcu ile münakaşa etme" ve "havalı korna bulundurma" gibi çeşitli sebeplerle 162 şikayet dilekçesi karara bağlandı. Söz konusu ihlalleri gerçekleştiren şoförlere toplam 478 bin 386 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, yolcuyla münakaşa ettiği belirtilen ve daha önce de ceza alan bir şoförün aracının bağlama (trafikten men) kararının 15 gün daha uzatılmasına hükmedildi.

5 taşınmaz kiraya verildi

Toplantıda, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından 5 adet taşınmazın 3 yıllığına kiralanması için ihale yapıldı. İhaleler sonucunda; Kartepe Dumlupınar Mahallesi’ndeki yediemin otoparkı 31 bin liraya, Kandıra Çarşı Mahallesi’ndeki büfe 6 bin liraya, Kandıra’daki çay ocağı 3 bin 700 liraya, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’ndeki dernek yeri 2 bin 200 liraya ve Başiskele Ovacık Mahallesi’ndeki berber dükkanı 2 bin 100 liraya kiraya verildi.

Toplantıda ayrıca, halin giriş çıkış saatlerine uymayan bir kişiye de 2 bin 953 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.