Hafta sonu 8 saat sürecek kesintilere dikkat!

2024-11-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DOĞUŞ, ERBAA, HAZAL, KIRÇEŞME, MAHMUT İKİNCİ, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, SÜLEYMAN AYGEN, UYGUÇ, UĞUR DÜNDAR, ÇAYIRDERE, İLKNUR, İNÖNÜ sk bölgelerinde 02/11/2024 09:00:00 - 02/11/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, COŞKUN ÇIKMAZI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, NALAN ÇIKMAZI, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, ŞİNASİ sk / SEMİZKUMLAR mah YAYLA sk bölgelerinde 02/11/2024 09:00:00 - 02/11/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-02 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah FARUK, HARBİYE, KÜRDAN, OĞUZTÜRK ÇIKMAZI, ÖKTEN, İBRAHİM YİRİK, ŞEHZADE sk bölgelerinde 02/11/2024 09:00:00 - 02/11/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, AĞAÇDERE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk / MİMAR SİNAN mah MEDENİ, MİMAR SİNAN sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, TİREBOLU, ÇAMLIKTEPE sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 02/11/2024 09:00:00 - 02/11/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-02 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AŞKIN, BASIN, DEVRİM, DOĞUŞ, FİDAN, GÜMÜŞLÜK, HABER ÇIKMAZI, HAMLE, HAZAL, HİDAYET ÇIKMAZI, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SELİM ÇELİKHAN, SEVGİ, TAŞKIN, UĞUR, UĞUR DÜNDAR, ZENGİN sk bölgelerinde 02/11/2024 09:00:00 - 02/11/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-02 09:20:00 - 16:20:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah FULYA, PAMUKOVA sk bölgelerinde 02/11/2024 09:20:00 - 02/11/2024 16:20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-02 10:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- / KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah 400., ABBAS, ABBASAĞA, ABDİPAŞA, ACEMOĞLU, ACIYONCA, ACIÇEŞME, ADAKALE, ADALARÖNÜ, ADLİYE, AFYON, AKBAYRAM, AKDAMAR, ALADAĞLAR, ALZAMBAK, ALİBEY, ARDIŞIK, ASLAN, ASLANTEPE, ASMALIKAHVE, ATADAN, AYAZMA, AĞA DERESİ, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BAHÇELİEVLER, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BAYKAL, BAĞIMSIZ, BOZKURT, BİGADOS, CANBERK, CELAL BAYAR, CENGİZHAN, CEPHANECİ, CEVAHİRCİ ÇIKMAZI, CÖMERTTÜRK, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, ERGUN, FERHAT, GARANTİ, GENÇSOY, GÖKTUĞ, GÖLLER, GÜL., GÜNEY, GÜVENÇ, HACIBEY ÇIKMAZI, HAKANBEY, HAKEM, HALAT, HALİM, HALİMBEY ÇIKMAZI, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HIDIRELLEZ, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HÜSNİYE, HİSARYANI, ILICA, KABİL, KADIKÖY BAĞLARI, KALELER, KARAMEŞE, KARATAŞLAR, KASAPOĞLU, KAVAL, KAZASKER, KENAN, KERPİÇHANE, KEÇECİZADE, KODAK, KUBBE, KUMRULU, KURABİYE, KURTULUŞ, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KUZEY, KÖKSAL, KÜHEYLAN, KÜLAHLI, KÜRDAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MANASTIR, MANİ, MAVİŞ, MEFKURE, MELODİ, MERA, MEYAN, MODERN, MORA, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, PERVANE, POSTANE, RAMİ, RİTİM, SAKİN EFENDİ, SEZER, SEÇİL, SOKULLU, SUATLAR, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SULUCA, SUSUZ, SÜNGER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAVŞAN, TAŞKÖPRÜ, TEVAZU, TEZER, TINAZTEPE bölgelerinde 02/11/2024 10:00:00 - 02/11/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.