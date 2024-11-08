Hafta sonu 8 saat sürecek kesintilere hazır olun!

2024-11-09 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, AĞAÇDERE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BALABAN ÇEŞME, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk / MİMAR SİNAN mah MEDENİ, MİMAR SİNAN sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, TİREBOLU, ÇAMLIKTEPE sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 09/11/2024 09:00:00 - 09/11/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-09 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FATİH mah FETHİ ELMAS, YARBAŞI sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah AHMET KEMALBEY, ASIMBEY, ATATÜRK, BEKİR GÖKSEL, BOSTAN, CAMİ İÇİ, FİKRET GÜNDOĞAN, HÜSEYİN TUFAN, KUTSAL, KÜÇÜKYALI, MARİNA, PİRİPAŞA, TUZHANE, YARBAŞI, YUSUF DİBEK, ZİYABEY, İSKELE GEÇİDİ, İZZET ULUŞAHİN sk bölgelerinde 09/11/2024 09:00:00 - 09/11/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-09 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AŞKIN, BASIN, DEVRİM, DOĞUŞ, FİDAN, GÜMÜŞLÜK, HABER ÇIKMAZI, HAMLE, HAZAL, HİDAYET ÇIKMAZI, MEDENİ, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SELİM ÇELİKHAN, SEVGİ, TAŞKIN, UĞUR, UĞUR DÜNDAR, ZENGİN sk bölgelerinde 09/11/2024 09:00:00 - 09/11/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-09 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah HANEDAN, MELEN sk bölgelerinde 09/11/2024 09:00:00 - 09/11/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-09 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTINDAĞ, GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, HÜRRİYET, ILGIN, KANARYA, KARTAL, KIRLANGIÇ, KOLEJ, TURGUT ÖZAL, ÇAYLAK sk bölgelerinde 09/11/2024 09:00:00 - 09/11/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-09 10:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ÇOBANOĞLU sk / GAZİTEPE mah ARNAVUTLAR, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER sk / HÜRRİYET mah AYVACIK, AŞICIOĞLU, DİLAVER, KADIKÖY, MAARİF, İSTİKLAL sk / KADIKÖY mah DAVET, KADIKÖY sk / KAVAKLI mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 09/11/2024 10:00:00 - 09/11/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-11-09 12:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., AKİK, DİRHEM, DİYAR, FULYA, GÜZEL, HAYATİ, KAVAKLI, KURTBAY, SERBORA, TEKYILDIZ, TURUNÇ sk / YENİ mah ECEM, KAVAKLI, MÜRŞİT, TUNCA ÇIKMAZI, YİĞİT, ÖZKAN sk bölgelerinde 09/11/2024 12:00:00 - 09/11/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

