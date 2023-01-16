Hafta sonu alışveriş yoğunluğu şehir trafiğini felç etti

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hafta sonu havaların soğuması üzerine vatandaşların sahil yerine AVM’ye akın etmesiyle şehir trafiği felç oldu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kış aylarıyla beraber havaların soğuması üzerine vatandaşlar, hafta sonunu sahil alanda gezmek yerine Tekira AVM’ye gitmeye tercih etti. Şehrin göbeğinde bulunan AVM’ye hafta sonu yaşanan akın sebebiyle AVM’nin alt katında bulunan otopark, araçlarla doldu taştı.

Otoparkın dolması sebebiyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, otoparka girmek isteyen vatandaşlarda saatlerce araçlarıyla sıra bekledi. Bunun üzerine otoparkın hem girişinden hem de çıkışından olmak üzere çift tarafları araç tahliye işlemi başlatıldı. Bu tahliye işlemi sırasında ilçede bulunan Hükümet Caddesi boyunca trafik felç oldu. Bölgedeki trafik yoğunluğu ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kısa sürede olaya el attı. Ekiplerin yaptığı çalışma ile trafik akışı bir süre başka güzergaha verilirken, otoparktaki çift yünlü araç tahliye işlemi tamamlandıktan sonra trafik normale döndü.