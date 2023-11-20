Hafta sonu etkili olan karlı ve yağışlı hava İstanbul'a can suyu oldu

Hafta sonunu yer yer karlı ve yağışlı geçiren İstanbul’da barajlardaki su oranı yükselmeye başladı. Barajlardaki doluluk oranı ise İSKİ verilerine göre yüzde 22,63’e yükseldi. 2 gün içinde barajlarda doluluk oranı yüzde 4,98 artmış oldu.

Kurak bir dönem geçiren mega kent İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olmaya başlayan yağışlı hava, can suyu oldu. Hafta sonu hava sıcaklığı hissedilir oranda düşünce dün, bazı bölgelerde kar bazı bölgelerde ise yağmur etkili oldu. Yağışların etkisiyle barajlardaki su oranı ise hızla yükselmeye başladı. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 22,63’e yükseldi. 17 Kasım’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 17,65 olurken, hafta sonundaki yağışla birlikte barajlardaki su oranı yüzde 4,98 arttı.