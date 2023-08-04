Hafta sonu etkinliklerin adresi Millet Bahçesi olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ağustos ayı boyunca sürecek olan Açık Hava Etkinlikleri başlıyor. Sinema gösteriminden çocuk oyunlarına kadar birçok programın sergileneceği etkinlikler, hafta sonu 2 gün boyunca özellikle miniklere keyifli anlar yaşatacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz tatili boyunca çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Daha önce gerçekleştirilen sosyal faaliyetlerle, çocukların verimli ve keyifli bir tatil geçirmesi hedeflenirken, Ağustos ayı boyunca sürecek olan Açık Hava etkinlikleri de miniklerin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesine imkan tanıyacak. Sinema gösteriminden çocuk oyunlarına kadar birçok program hafta sonu millet bahçesi sahnesinde olacak.

Millet Bahçesi’nde 5 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan programların ilki TRT Çocuk Sanatçısı Burak Sezen ile başlayacak. Saat 19.00’da başlayacak Burak Abi’yle Çocuk Şarkıları adlı programda, illüzyon, Karagöz-Hacivat ve çeşitli kukla gösterileri yer alacak. Cumartesi günü gerçekleştirilecek bir diğer programda ise, miniklerin keyifle takip ettiği Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 2 adlı film gösterimi gerçekleştirilecek. Saat 21.30’da başlayacak gösterime, çocuklar aileleri ile birlikte katılabilecek.

6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek programlar ise saat 19.00’da Arı Maya Çocuk Oyunu ile start alacak. Loop Sahne performansıyla sergilenecek oyun, çocuklara eğlendirerek öğretmeyi hedefleyen içerikler üretiyor. Saat 21.00’da başlayacak film gösteriminde ise, 7. Koğuştaki Mucize adlı film gösterime girecek.