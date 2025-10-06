Hafta sonu İstanbul'da bisiklet festivali heyecanı yaşanacak

Tour de France’ın amatör bisiklet yarışı serisi L’Etape Türkiye by Tour de France, 12 Ekim Pazar günü sabah 08.00’de Beykoz Spor Ormanı’ndan start alacak.

Visa ve Türkiye İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximiles Black’in isim sponsorluğunu üstlendiği, Tour de France’ın amatör bisiklet yarışı serisi L’Etape Türkiye by Tour de France, 11-12 Ekim’de bisiklet tutkunlarını İstanbul’da buluşturacak. Organizasyon, geçtiğimiz yıl Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki efsanevi geçişiyle hafızalara kazınarak dünyanın en iyi L’Etape yarışlarından birisi olarak konumlanmıştı. Bu yıl ise etkinlik bir adım daha ileri taşınarak Beykoz Spor Ormanı’nda gerçek bir bisiklet festivali havasında gerçekleşecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beykoz Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleriyle, Visa ve Maximiles Black’in isim sponsorluğunda düzenlenen L’Etape Türkiye by Tour de France 2025’e birçok güçlü marka eşlik edecek. Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu bu önemli organizasyonun paydaşı olurken, organizasyonun kupalarına imza atan Mardin ise kültürel ortak olmaya devam edecek. L’Etape Türkiye Genel Klasman’da kadın ve erkek kategorilerinde ilk 3’e giren bisikletçiler Türkiye’yi Fransa’daki L’Etape du Tour’da temsil etme hakkı kazanacak.

Yüzlerce bisikletçiye İstanbul’un doğal ve tarihi güzellikleri eşlik edecek

L’Etape Türkiye bisiklet yarışı 12 Ekim’de Beykoz Spor Ormanı’ndan sabah 08.00’de start alacak. Katılımcılar, 105 kilometrelik uzun parkurda dayanıklılıklarını test edebilecek, 52,4 kilometrelik kısa parkurda ise performanslarını sergileyebilecek. Yüzlerce bisikletçi, İstanbul’un tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde unutulmaz bir gün yaşayacak.

İstanbul’un Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren eşsiz coğrafyası L’Etape Türkiye by Tour de France yarışına bambaşka bir kimlik katıyor. Beykoz Spor Ormanı’ndan başlayıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden geçen, Marmara Denizi’nden Karadeniz’e doğru uzanan bu benzersiz parkur, Beykoz’dan Polonezköy’e, Riva’dan Kılıçlı ve Paşamandıra’ya, Kavacık’tan Çubuklu’ya kadar uzanarak katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Beykoz Spor Ormanı’nda bisiklet festivali

Organizasyon, sadece bir yarış olmanın ötesine geçerek turizm, kültür ve sürdürülebilir ulaşım konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Organizasyon kapsamında çeşitli yan etkinlikler, çocuklar ve aileler için eğlenceli aktiviteler ve bisiklet kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik özel alanlar da yer alacak. 11-12 Ekim’de Beykoz Spor Ormanı’nda gerçekleşecek etkinlik, Tour de France’ın ikonik ruhunu İstanbul’a taşıyarak amatörlerden profesyonellere, ailelerden çocuklara kadar herkese açık olacak.