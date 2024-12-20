Hafta sonu kesintilerine dikkat ! 8 saat sürecek

BEDAŞ, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile Silivri’nin bazı mahalle ve sokaklarında 8 saate varacak elektrik kesintileri yapacağını duyurdu.

2024-12-21 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ADAKALE, AKBAYRAM, ALADAĞLAR, AYAZMA, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, GARANTİ, GÜVENÇ, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HİSARYANI, KASAPOĞLU, KUMRULU, KURUÇAY, KÜRDAN, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, POSTANE, SEZER, SOKULLU, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAVŞAN, TEZER, TİFTİK, ÖDEV, ÖKTEN, İNCESU sk bölgelerinde 21/12/2024 09:00:00 - 21/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-12-21 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, HALAT, KABİL, SOKULLU, TOKSÖZ, İLKADIM, İNCESU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAYRAKTAR, DOĞA, DÜZYOL, DİRLİK ÇIKMAZI, TEPE ÇAYIR, ÇATALCA sk bölgelerinde 21/12/2024 09:00:00 - 21/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-12-22 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah HAZAR sk bölgelerinde 22/12/2024 09:00:00 - 22/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-12-22 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HASTANE sk / CUMHURİYET mah ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BAĞLAR, BILDIRCIN, ESENYURT, GÖRECEKLİ ÇIKMAZI, GÜNGÖRDÜ, HASTANE, NUH, ONUR, ÖLÇER ÇIKMAZI, ÖZ, ÜVEYİK, ŞEBNEM, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 22/12/2024 09:00:00 - 22/12/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-12-22 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk / SELİMPAŞA mah sk bölgelerinde 22/12/2024 09:00:00 - 22/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-12-22 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL 1622 ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk // SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk bölgelerinde 22/12/2024 09:00:00 - 22/12/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.