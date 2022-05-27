Hafta sonu kesintilerine dikkat

BEDAŞ, Bakım çalışmaları kapsamında Silivri'nin bazı bölgelerinde 8 saat sürecek kesintiler yapacağını duyurdu.28 ve 29 mayıs 2022 tarihlerinde kesintilerden etkilenecek bölgeler haberimizde…

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  • 27.05.2022 20:39
  • Güncelleme: 27.05.2022 20:40
Hafta sonu kesintilerine dikkat
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

28 MAYIS 2022 CUMARTESİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GİRGİN sk / MİMAR SİNAN mah BEYAZIT, BORA, EBRU ELA, EGE, NADİDE, NİLAY, SIRAT, SÜLEYMAN GİRGİN, YETKİN, ÇİĞ, ÖZMEN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

29 MAYIS 2022 PAZAR
SİLİVRİ ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah MİLLİ ŞAİR, İSMET İNÖNÜ,BAŞKUMANDAN CADDESİ, HACI YILMAZ SOKAK bölgelerinde 29/05/2022 09:00:00 - 29/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah BEHİÇ, HAKİMBEY, USKUMRU sk / GÜMÜŞYAKA mah LÜTFÜ VARDAR sk bölgelerinde 29/05/2022 09:00:00 - 29/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
 

SHA Editör
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