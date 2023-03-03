Hafta sonu kesintilerine dikkat!

04 MART 2023 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, ALSANCAK, BAĞDAT, BOZOVA, CAHİT ARF, DİLŞAD, ECEABAT, GENÇOSMAN, GÖKÇEADA, GÜZELYURT, HALFETİ, HALİFE, HARRAN, KORKUTELİ, KULP ÇIKMAZI, MAVİKOR ÇIKMAZI, NURHAN, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, TUNABOYU, TUNALI, VELİOĞLU, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YALIKÖY, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇELİKHAN, İSHAKPAŞA, İZZET sk bölgelerinde 04/03/2023 09:00:00 - 04/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, AYDINLAR, BAŞAK, BEYAZ ÇIKMAZI, BUKET, BURÇ, KIRIM, KUMSAL, MANOLYA, SARIGÜL, YAKUT, YETKİ, ÇETİN EMEÇ, ŞAFAK sk bölgelerinde 04/03/2023 09:00:00 - 04/03/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah TİBET sk bölgelerinde 04/03/2023 09:00:00 - 04/03/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, ATÖLYE, BAHÇEKÖY, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, MİMAR HAYRETTİN, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, ÇAMLIKTEPE sk bölgelerinde 04/03/2023 09:00:00 - 04/03/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.