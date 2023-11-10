Hafta sonu kesintilerine dikkat!
BEDAŞ, Bakım onarım çalışmaları kapsamında 11 ve 12 Kasım 2023 tarihlerinde Silivri'nin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintisi yapacak. Kesintiler çoğu bölgede 8 saat sürecek. Kesinti detayları şöyle
11 KASIM 2023 CUMARTESİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, BABÜR, BEDİRHAN, CABBAR, CAHİDE, CANDOST, CELAL, CEVDET SUNAY ÇIKMAZI, DAMA, ERTUĞRULGAZİ, ETHEM, EŞSİZ ÇIKMAZI, FETHİ, GÜNER, GÜREL, KATMER, KATİP ÇELEBİ, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, KİRİŞHANE, LATİFE, MALİK, MEMDUHOĞLU, MÜCADELE, MÜMTAZ, NAFİZ, NAHİT, NEDİM, RAHMET, REZZAN, RIZA, SABİT, SEBAHAT, SEMİH, SENİYE, SERTAN, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANER, TANKUT, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TEZCANLI, TORAMAN, TİRYAKİ, UFUKCAN, VERİM, ÇOLPAN, ÇİLOĞLU, ÖKSÜZ, İLHAMİ, İNTİZAM, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR, ŞEREF sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ANADOLU, DEMİRHAN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, GÜLCANIM, GÜLER, KERMES, PALAMUT, PALMİYE, SAYGIN, SÖĞÜTLÜ, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İLYAS YILMAZER sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI, BESTEKAR, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GELİBOLU, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, ILGIT, KADASTRO, KAHRAMAN, KARŞIYAKA, LİMAN, MEKTUP ÇIKMAZI, MUDANYA, MİRAY ÇIKMAZI, PARLAK, POYRAZOĞLU, SARUHAN, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, YENİCE ÇIKMAZI, YESEVİ, ÇALILI, ÇELENK, ÇINARLI, ÖZTEKİN, İSTASYON, ŞAMİL, ŞEHİT TEĞMEN BAHTİYAR TOPRAK, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah SUNGUR ALP sk / HÜRRİYET mah DERE. sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KARAYEMİŞ, MENEKŞE sk / KAVAKLI mah 3360., 3398. sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / FENER mah GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 11/11/2023 12:00:00 - 11/11/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
12 KASIM 2023 PAZAR
SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FAHRETTİN BERKTAŞ, HASAN DÜZAĞAÇ, HAYRETTİN MUCUK, HÜSNÜ ÇAĞLAR, MUHARREM MUNDUZ sk bölgelerinde 12/11/2023 09:00:00 - 12/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.