Hafta sonu Kesintilerine Dikkat!

13 OCAK 2023 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, ALBENİ, ALYANAK, CAHİT ARF, DORUKLAR, DUTDERE, ERFELEK, ERGAZİ, ERHAN, GÖREV, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, HAFIZOĞLU, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, PİRİ REİS, SİRKECİ, TEVFİK FİKRET, UZUNOĞLU, VEFABAYIRI, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇEŞMİNAZ, ÖZGÜVEN sk bölgelerinde 13/01/2024 09:00:00 - 13/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BULANCAK, EKBER, GENÇOSMAN, GÖLYAKA, GÜVENEL ÇIKMAZI, MEDENİYET, RAŞİT ÇIKMAZI, SULUSARAY, SİVEREK, TOPÇAM, TÜZÜN ÇIKMAZI, ZAĞNOSPAŞA sk bölgelerinde 13/01/2024 09:00:00 - 13/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AKÇAKOCA, ALGÜR, ALSANCAK, BAĞDAT, BOZOVA, CAHİT ARF, DİLŞAD, ECEABAT, GENÇOSMAN, GÖKÇEADA, GÜZELYURT, HALFETİ, HALİFE, HARRAN, KORKUTELİ, KULP ÇIKMAZI, MAVİKOR ÇIKMAZI, NURHAN, PALAMUTDAĞ, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, TEVFİK FİKRET, TUNABOYU, TUNALI, VELİOĞLU, VİRANŞEHİR, YAHYA GALİPBEY, YAHYA KEMAL, YAHYA KÖPRÜSÜ, YAHYA PAŞA, YALIKÖY, YAĞHANE, YEGANE, YENİŞEHİR, ZAFERLER, ÇELİKHAN, İSHAKPAŞA, İZZET sk bölgelerinde 13/01/2024 09:00:00 - 13/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALBAY YUNUS DİRİK, KARAMUSTAFA, MUSA ÇAVUŞ, ZAHİT KAYNAR, ÖZKAN TAŞKIN sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah HACI PERVANE, HALAY sk / YENİ mah DOKTOR SADIK AHMET, GENERAL ALİ İHSAN TÜRKKAN, GONCA, KORU, MÜJDAT GÜRSU, NEDİM BEYAZGÜL sk bölgelerinde 13/01/2024 09:00:00 - 13/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, İLTER sk bölgelerinde 13/01/2024 09:00:00 - 13/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah PAMUKLAR sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, ATİK, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, COŞKU, CİNGÖZ, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ESARET, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÜLPEMBE, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HARİTACILAR, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, KANUN, KARAKARTAL, KATİBİM, KUVVET, KÜLTÜRLÜ, MARTIKUŞU, MERHAMET, MISIR, MUKADDES, MÜNEVVER, NADİREN, NAKİL, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, OCAK, PITIR, PİYADE, SAKLIBAHÇE, SAKİN ÇIKMAZI, SARIDAĞ, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SAZLIK, SELEN, SENCER, SERAMİK, SERİN, SEVDALI, TANE, TARLABAŞI, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOPAĞACI, TOPTANCI, TURALLAR, TÜRKLER, TİCARET, UZER, UÇUK, UĞURKAN, VEDA, VEFA, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAVUZCAN, YELKOVAN, YEŞERTİ, YOLAÇAR, YÜZÜNCÜYIL, ZEKİ, ZEMİN, ZERDE, ÇAVUŞ, ÜMİT, İLKE, İSTANBUL, İŞLETME, ŞEMDİN, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 13/01/2024 10:00:00 - 13/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

