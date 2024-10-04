Hafta sonu kesintilerine dikkat!
BEDAŞ, 5 ve 6 Ekim 2024 tarihlerinde Silivri'nin bazı mahalle ve sokaklarında elektrik kesintileri yapacak. Kesintilerden etkilenecek bölge ve kesinti detayları şöyle
2024-10-05 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah BEYKOZ, KAVAKLI, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah 600., ALAN, BEYKOZ, BİLGEHAN, BİNDOĞAN, DALKIRAN, DURUSU, EDEBİYAT, GÖKKUŞAĞI ÇIKMAZI, GÜLBAHÇE, GÜLEÇ, KARASU, KAVAKLI, MARİFET, MİNE, NURHAK, PETUNYA, PUSULA, REZENE ÇIKMAZI, YAPIT ÇIKMAZI, YAZGI, YAZLIK, YEMCİ, YORDAM, ZENCEFİL ÇIKMAZI, ZERDALİ, ÇETİNCE, ÇINARCIK, İHYA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 05/10/2024 09:00:00 - 05/10/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-10-05 10:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah AKYAR, BADEMLİ, BALIK, BARDAKÇI ÇIKMAZI, BESTEKAR, CANBAZ, CUMHUR, DOĞRULUK, FIKRA ÇIKMAZI, GELİBOLU, GÖKYÜZÜ, HACI YAKUP, ILGIT, KADASTRO, KAHRAMAN, KARŞIYAKA, LİMAN, MEKTUP ÇIKMAZI, MUDANYA, MİRAY ÇIKMAZI, PARLAK, POYRAZOĞLU, SARUHAN, VİLLA ÇIKMAZI, YARDIMCI, YENİCE ÇIKMAZI, YESEVİ, ÇALILI, ÇELENK, ÇINARLI, ÖZTEKİN, İSTASYON, ŞAMİL, ŞEHİT TEĞMEN BAHTİYAR TOPRAK, ŞENGÜL, ŞENTÜRK sk / BÜYÜK KILIÇLI mah PAMUKLAR sk / BÜYÜK ÇAVUŞLU mah ALDEMİR, ALEM, ARILI, ARŞİMET, ATİK, BAYINDIR, BAŞPINAR, BOŞ, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRLİK, BİRİNCİ, CEMŞİT, COŞKU, CİNGÖZ, DARGEÇİT, DEMOKRASİ, DENİZYILDIZI, DURGUN, ERGENEKON, ESARET, FEN ÇIKMAZI, FIRFIR, FİYONK, GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA, GÖK, GÖLBAŞI, GÖLET, GÖLYANI, GÜLPEMBE, GÜVEN, GİRGİN, HANCIOĞLU, HARİTACILAR, HARŞİT, HASFIRIN, HAVANCI, HAYIRLI, HAYRABOLU, HIZIROĞLU, HÜKÜMDAR, HÜZÜN, HİSARÖNÜ, KANUN, KARAKARTAL, KATİBİM, KESTİRME, KETENDERE, KOCAYEMİŞ, KUVVET, KÖYALTI, KÜLTÜRLÜ, KİMYA, MARTIKUŞU, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MERHAMET, MERSİNAĞACI, MISIR, MUKADDES, MÜNEVVER, MİLLİ MÜCADELE, NADİREN, NAKİL, NALBANT, NARGİLE ÇIKMAZI, NARLIKAPI, NARLITEPE, NATO, NAZLI, OCAK, PERİ, PITIR, PİYADE, SAFAHAT, SAKLIBAHÇE, SAKİN ÇIKMAZI, SARIDAĞ, SARIEFE, SARIÇAM, SARRAF, SAZLIK, SELEN, SENCER, SERAMİK, SERİN, SEVDALI, SEZON, SUBAŞI, SUNGUR ALP, SÜPHAN, TAHTALI, TAN, TANE, TARLABAŞI, TEPELİ ÇIKMAZI, TERCÜMAN, TESKERECİ, TOHUM, TOPAĞACI, TOPTANCI, TOYA, TRABLUS, TRUVA, TURALLAR, TUĞRABERK, TUĞRALI, TÜRKLER, TİCARET, UZER, U bölgelerinde 05/10/2024 10:00:00 - 05/10/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.