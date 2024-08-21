Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normalleri civarına düşecek

Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, “Hafta sonundan itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarına düşmesini bekliyoruz. Özellikle gök gürültülü, sağanak yağış şeklinde olacak” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nde Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Hava sıcaklığı hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek”

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesini paylaşan Macit, “Perşembe ve cuma günleri iç Ege’de, Akdeniz’in iç kesimlerinde ve Karadeniz Bölgesi’nde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar bekliyoruz. Hava sıcaklığı da haftasonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor” ifadelerini kullandı.

“Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların mevsim normalleri civarına düşmesini bekliyoruz”

Hafta sonunda sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesine ineceğini söyleyen Macit, “Hafta sonundan itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarına düşmesini bekliyoruz. Özellikle gök gürültülü, sağanak yağış şeklinde olacak. Marmara’da hafta sonunda yağışların gelmesini ve pazar gününden itibaren. Onun dışında da çekirdek yağışlar devam ediyor. Akdeniz’in iç kesimlerinde var ve Karadeniz’in tamamında da özellikle hafta sonu dahil olmak üzere yağışların görülmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Orman yangınlarının meydana geldiği Çanakkale ve İzmir’de de hava sıcaklığına ilişkin konuşan Macit, “Önümüzdeki üç gün boyunca yağış yok ama İzmir’in iç kesimlerinde, Manisa’nın iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar göreceğiz. Özellikle perşembe ve cuma gününden sonra Çanakkale’de yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı da özellikle 35 ila 36 derece civarında olacak” ifadesini kullandı.

Sıcaklıktan bunalan vatandaşlar Kuğulu Parka akın etti

Sıcaklardan bunalarak annesi ile kentin simge noktalarından Kuğulu Parka gelen Azra Güler Candan, “Buraya geçtim ve yıkandım. Çok sıcak. Akşam hep buraya geliyorum. Çok eğlenceli burası” dedi.

“Felaket bir sıcak”

Kuğulu Parkta vakit geçiren vatandaşlardan Barış Bozgel ise “Öyle bir gezeyim dedim, geziyorum. Hep sürekli geziyorum. Felaket bir sıcak. Bu sene Ankara yanıyor ama yapacak bir şey yok. İklimler mi değişti sıcaklıklar mı değişti yapacak bir şey yok” ifadesini kullandı.

Serinlemenin yollarını aradığını söyleyen Bozgel, “Serinlemek için bir havuz var, havuza gidiyorum. Akşamlarda klima açıyoruz. Klimanın başındayız ama Ankara akşamları soğuk oluyor genellikle. Bu sene felaket bir sıcaklık var ama yapacak bir şey yok” kaydetti.