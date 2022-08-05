Hafta sonuna dikkat ! Kesinti yapılacak

06 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3035., 3036., 3037., 3040., 3041., 3042., 3043., 3050., HÜRMET, YENİ MAHALLE sk bölgelerinde 06/08/2022 09:30:00 - 06/08/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

07 AĞUSTOS 2022 PAZAR

SİLİVRİ ilce -ORTAKÖY MERKEZ mah GÜNEY, KÖKSAL, ADAKALE, CELAL BAYAR, SULTAN SELİM sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI sk bölgelerinde 07/08/2022 09:00:00 - 07/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ERDOĞAN KAPTAN sk bölgelerinde 07/08/2022 10:00:00 - 07/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.