Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler Balkaya'da serinledi

Artan sıcaklarla beraber hafta sonu tatilini serinleyerek ve piknik yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyüne akın etti. Orman içinde piknik yapıp kamp kuran vatandaşlar bir yandan da ormanın ortasından geçen dereye girerek serinledi.

"Tatilimizi böyle değerlendiriyoruz"

Arkadaşlarıyla beraber tatile gelen vatandaş, "Buraya toplam dördüncü gelişimiz ama bu alana ikinci kez geliyoruz. Genelde burası her hafta sonu kalabalık oluyor. Çok güzel serin bir bölge. Hafta sonu tatilimizi böyle değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Ortak nokta olarak Balkaya’yı tercih ettik"

Hafta sonu tatilini Tekirdağ’dan ailesiyle gelerek Balkaya’da geçiren Hatice Ertoren, "Artan sıcaklıklarla beraber hafta sonu tatilimizi değerlendirmek için buraya geldik. Doğayla iç içeyiz hem piknik yapabiliyoruz. Çocuklar denize girmek istedi, biz piknik yapmak istedik ortak nokta olarak Balkaya’yı tercih ettik. Burayı bu kadar kalabalık olarak bilmiyorduk. Biz de burayı zor bulduk. Geldiğimizde çok şaşırdık odak merkezmiş burası. Baya kalabalık bence herkes vaktini eğlenerek geçiriyor. Bu bölgede deniz de tercih ediliyor ama sadece güneşle mücadele ediyoruz. Burada hem yeme içmeyi çok rahat temin edebiliyoruz hem de serinleyebiliyoruz. Tabi ki deniz de yüzmek gibi değil ama su çok güzel buz gibi" dedi.

"Denize gitmek istiyordum ama buraya gelmek daha harika oldu"

Tatilini denizde yüzerek geçirmek istediğini ama buraya geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Murat Çınar, "Ben denize gitmek istiyordum aslında ama buraya gelmek daha harika oldu. Çünkü denizde sadece güneş var ama burada bir sürü gölgelik alan, balıklar var ve serinleyebiliyoruz. Hem denize girip serinlemek istiyorduk hem de piknik yapmak istiyorduk o yüzden bu bölgeyi tercih ettik" diye konuştu.

"Görünce çok şaşırdık"

Balkaya’nın kalabalık olduğunu tahmin etmediklerini dile getiren baba Erdinç Ertoren, "Bu bölgeyi tercih etme sebebimiz sakin, doğa ve temiz olması. Bu tatilde denizi pek tercih etmedik serinlemek için Balkaya’ya geldik. Bu kadar kalabalık olduğunu tahmin etmemiştik, görünce çok şaşırdık" dedi.