Hafta tatili ihlali yapan iş yerlerine denetimler sıkılaştırılıyor!

İstanbul Valiliği'nin, hafta tatili uygulamasını ihlal eden iş yerlerine yönelik denetimlerin daha sıkı bir şekilde yürütüleceğini açıklayan Koçer, Valilikten yapılan açıklamada, ilgili tebliğin yeniden dağıtıldığı belirtildi.

BERBER, KADIN KUAFÖRLERİ VE GÜZELLİK SALONLARININ PAZAR GÜNÜ ÇALIŞMA İZNİ YOK!

İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan duyuruda 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Kanun'un 14. Maddesi gereğince, İstanbul il sınırları içinde berber, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının Pazar günü çalışma izni bulunmadığı hatırlatıldı. Valiliğin 04/10/2022 tarihli ve 00078652441 sayılı onayı ile uygun görülen bu kararın, 01/07/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Açıklamada, erkek berberleri, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının Pazar günü çalışabilmeleri konusundaki istisnaların belirleme yetkisinin MEZKUR olarak bağlı bulundukları meslek odalarına verildiği belirtildi. Belediye denetimlerinde, Pazar günü çalışma izni bulunmayan işletmelerin ilgili meslek odasından alınmış izin belgelerinin olmaması durumunda cezai işlem uygulanacağı da vurgulandı.

Valilik, bu kararın belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda uygulanmasını ve gerekli denetimlerin hassasiyetle yapılmasını talep etti.

Dağıtım listesinde ise 39 İlçe Kaymakamlığı, 39 İlçe Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Berberler Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yer aldığı görüldü.

İstanbul Valiliği'nin bu sıkı denetim kararının ardından, iş yerlerinin hafta tatili uygulamasına daha fazla dikkat etmeleri bekleniyor.

KOÇER, ÜYELERİNİ HASSASİYETE DAVET ETTİ

Koçer üyelerine yönelik şu açıklamayı paylaştı: “İstanbul Valiliği tarafından yapılan yeni duyuru ile hafta tatili uygulamasını ihlal eden iş yerlerine yönelik denetimlerin daha sıkı bir şekilde yürütüleceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 6585 Sayılı Perakende Ticaretin Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Kanun'un 14. Maddesi gereğince, İstanbul il sınırları içinde berber, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının Pazar günü çalışma izni bulunmadığını hatırlatmak isteriz. Valiliğin 04/10/2022 tarihli ve 00078652441 sayılı onayı ile uygun görülen bu karar, 01/07/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Erkek berberleri, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının Pazar günü çalışabilmeleri için istisnaların belirleme yetkisi, bağlı bulundukları meslek odalarına verilmiştir. Bu nedenle, belediye denetimlerinde, Pazar günü çalışma izni bulunmayan işletmelerin ilgili meslek odasından alınmış izin belgelerinin olmaması durumunda cezai işlem uygulanacaktır.

Üyelerimizin bu konuda hassasiyet göstermelerini, hafta tatili uygulamasına riayet etmelerini ve olası cezai işlemlerle karşılaşmamaları için gerekli izin belgelerini almalarını önemle rica ederiz. Bütün esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum.”