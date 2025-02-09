Haftada 3 gün çalışma, 15 bin lira gelir

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), öğrencilerin akademik gelişimini desteklerken onları iş hayatına hazırlayacak projelere de öncülük etmeye devam ediyor. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Gençlerimiz, haftada azami 3 gün çalışabilecek. Öğrencilerin katılımına göre aylık 15 bin 162 lira gelir desteği verilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta başında müjdesini verdiği Ulusal İstihdam Stratejisi ve İŞKUR Gençlik Programı’ndan, BUÜ öğrencileri de faydalanacak. Gençlere iş gücü deneyimi ve gelir desteği sağlayacak programın detaylarını BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz açıkladı.

Haftada 3 gün çalışma, 15 bin TL gelir

Hafta içinde İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ile bir görüşme yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ’nün toplam bin 750 öğrencisinin bu programdan faydalanabileceğine dikkati çekti. Öğrencilerin eğitim-öğretimleri devam ederken ilgi ve yeteneklerine uygun istedikleri bir alanda çalışma imkânı elde edeceklerini vurgulayan Rektör Yılmaz, "Gençlerimiz, haftada azami 3 gün çalışabilecek. Öğrencilerin katılımına göre aylık 15 bin 162 lira gelir desteği verilecek. Gençlerin kısa vadeli sigorta primlerini, devletimiz yatıracak. Program kapsamında katılımcılara bireysel danışmanlık sağlanmakla birlikte iş arama, finansal okuryazarlık, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi konularda eğitimler de verilecek" dedi.

Mesleki deneyim kazanacaklar

Gençleri iş hayatına erkenden ve donanımlı bir şekilde hazırlayacak Gençlik Programı’nın öncü uygulayıcılarından biri olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Gençlik Programı ve eğitim anlayışımızla beraber gençler hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerden faydalanarak iş dünyasının gerektirdiği becerileri kazanacak. Sektörlere ve meslek gruplarına göre çeşitlendirilmiş eğitimlerle ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme imkânı bulacaklar. Ayrıca, iş başında öğrenme fırsatı sayesinde sahada deneyim kazanarak mezuniyet sonrası iş bulma süreçlerini kolaylaştıracaklar. Programdan istifade edecek 200 bin öğrenci arasına, BUÜ olarak ilk etapta bahar döneminde bin 750 öğrencimizle katılacak ve güz döneminde de yeni mevcutlarımızla programa devam edeceğiz. Bu kapsamda son derece faydalı gördüğümüz programı hayata geçiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere süreçte emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Başvuru şartları

Programdan, örgün eğitimde bulunan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilecek. Programa; hanesine 3 asgari ücretten az gelir giren, 18 yaşını doldurmuş, T.C. uyruklu üniversite öğrencileri başvurabilecek. Öğrenciler, İŞKUR Gençlik Programı’na 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresinden başvurabilecek.