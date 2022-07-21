Haftada en az bir oyun oynayan oyuncular kişiselleştirilmiş bilgisayar kullanıyor

Yaklaşık 1,5 milyar PC oyuncusunun oluşturduğu pazarda PC donanımlarına yönelik talep artıyor. Haftada en az bir oyun oynayan PC oyuncuları, çoğunlukla oyunlarını kendi oluşturdukları bilgisayarlarda oynarken, Casper’ın güç ve performans bilgisayarı Excalibur bilgisayar üretiminde 200 milyona yakın konfigürasyonu gerçekleştirerek kendi bilgisayarlarında oyun oynamak isteyen PC oyuncularının da ihtiyacını karşılıyor.

35 milyar dolarlık bir pazarı oluşturan PC oyuncularının ihtiyaç ve talepleri gün geçtikçe kişiselleşiyor. Özellikle bu durum haftada en az bir oyun oynayan ve kararlı PC oyuncuları olarak adlandırılan kitlede daha da belirgin. Dünyada yapılan araştırmalarda kararlı PC oyuncularının ayrıca PC donanımlarına para harcadığını ve ortalama 3,3 yılda bir donanımlarını yükseltme yoluna gittiklerini gösteriyor. Kendi oluşturdukları bilgisayarlarda oyun oynamak isteyenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşanan sorunlara cevap ise Türkiye’nin konfigürasyon yapabilen tek markası Casper’dan geliyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarına en uygun performansı sağlamak için çözümler üreten marka, toplama bilgisayarlarda yaşanması muhtemel parça uyumsuzluğu risklerini ortadan kaldırmak adına en uyumlu ve uygun parçaları fabrika ortamında yapılan testler sonucunda oyunculara ulaştırıyor.

Profesyonel oyuncuların motivasyonu daha iyi oyun deneyimi

Newzoo’nun gerçekleştirdiği PC oyuncularına yönelik araştırmaya göre kararlı bilgisayar oyuncularının neredeyse dörtte üçü, ana motivasyonlarının oyun deneyimlerini iyileştirmek olduğunu belirtiyor. Daha güçlü donanımların oyuncuların sadece oyunlardaki deneyimlerini iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda birçok oyuncunun daha zorlu özelliklere sahip oyunlara erişmesini de sağladığını aktaran Casper Excalibur, güç ve performans peşinde olan bu oyuncu kitlesinin kendi oluşturdukları bilgisayarlarda oyunlar oynamak istediklerine ve araştırmalar ışığında da her 3,3 yıl içerisinde donanım ve bileşenlerini tekrar yükseltme yoluna gittiklerine dikkat çekiyor.

Oyunculara konfigürasyon bilgisayar yapabilen tek marka

Özellikle son yıllardaki oyun alanına yönelik güç ve performansa sahip kişiye özel bilgisayar üretimi ciddi artış gösteriyor. Çoğu oyuncu bilgisayar alımlarında önceliğini donanımlara göre belirliyor. Ancak çoğu zaman laptop ve masaüstü bilgisayarlarında kullanıcıların kendilerine en uygun oyun bilgisayarları oluşturmaları genellikle sonuçsuz kalabiliyor. Talep edilen özelleştirmeye göre dünyanın en iyi markalarının en kaliteli bileşenlerinden oluşan kişiye özel bilgisayar üretimini gerçekleştiren Casper, seri üretime nazaran tamamen kullanıcıların kullanım ve ihtiyaç alanlarına göre özelliklerini belirlediği güç ve performans bilgisayarların üretimini gerçekleştiren tek marka olarak oyun bilgisayarlarında ömür boyu performans garantisini de sunuyor.