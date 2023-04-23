Haftaya 7 saat sürecek kesintilerle başlıyoruz.

24 NİSAN 2023 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah İLTER sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah DEYMER ÇIKMAZI, GEMLİK, GÜLDESTE ÇIKMAZI, TURUNÇ sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah UZUNGÖL sk bölgelerinde 24/04/2023 09:00:00 - 24/04/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah HARPUT, İLTER sk bölgelerinde 24/04/2023 13:00:00 - 24/04/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

