Haftaya kesintilerle başlıyoruz

14 KASIM 2022 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah AKDİYEN, DENİZEVLER, ERDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, KURŞUN, NECATİ KALFA, OFLU, OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK, OTMAN, SALI, SAMANYOLU, SERDAROĞLU, TERAKKİ, YAYLA, ÖZBEK sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALDANIR, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, GÖKOVA, HİKAYE, KARLI, MERVE, MİLAS, NEMRUT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, ÇAPRAZLI sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah 400., ADAKALE, AKBAYRAM, ALADAĞLAR, AYAZMA, BAHÇELİEVLER, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BİGADOS, CELAL BAYAR, CÜMLE, GARANTİ, GÖKTUĞ, GÜVENÇ, HAKANBEY, HAKEM, HALİM, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HEKİMBAŞI, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HİSARYANI, KALELER, KARAMEŞE, KASAPOĞLU, KUMRULU, KURUÇAY, KÜRDAN, MANASTIR, MORSÜMBÜL, MUHTAR MEHMET, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, POSTANE, SEZER, SEÇİL, SOKULLU, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TATLIPINAR, TAVŞAN, TEZER, TİFTİK, YENİBÜLBÜL, ZIRH, ÖDEV, ÖKTEN, İNCESU sk / SELİMPAŞA mah ORTAKÖY sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ASMA ÇIKMAZI, DEREN, HAŞMET, KAVAKLI sk / ORTAKÖY mah HARBİYE, MİLLET BAHÇE, NİĞBOLU, YEŞİLBAHÇE sk bölgelerinde 14/11/2022 09:00:00 - 14/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

15 KASIM 2022 SALI

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALDANIR, BEYATLI, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ERKAYA, GÖKOVA, HİKAYE, KARLI, MERVE, MİLAS, NEMRUT, SARIHASAN, SERPMELER, UĞUR MUMCU, ÇAPRAZLI sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah SISKA sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, ATA, ATASOY, BALCI, BESTE, BOĞAÇHAN, BÜŞRA, CANAN, CANSEVER, CİHAN, DAİM, DUT, ESER, EZGİ, EŞREF, FETHİ ERKOÇ, GÜN, GÜNAYDIN, GÜRBÜZ AYDIN, HAKAN, HAMARAT, HAMDİ YILMAZER, HARUN UYSALER, HASAN SEZEN, KAAN, KARAKAŞ, KURT, LOZAN, MELEK, MELİS, MUMCU, MİMAR SİNAN, NAZIM KİLİMCİ, NEVZAT AVNİ ÖCÜYAMAN, PLATİN, SAFİR, SERGEN, SIRMA, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, TAŞLIDERE, TEPE, TINAZ, TÜRK, UMUT, YALIM, YAREN, YAVUZ SELİM, YELİZ, ZÜMRÜT, ÇALDIRAN, ÇİLEM, ÇİTLENBİK, ÖZCAN, ÖZGÜRLÜK, ÜMRAN, İDİL, İSMAİL TAN, ŞEHNAZ, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK, ŞEVKİ KARAKAŞ sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -ALİPAŞA mah uluğbey caddesi bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah GÜMÜŞKUMSAL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRAK sk bölgelerinde 15/11/2022 09:00:00 - 15/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 1 KASIM, BİLGEHAN, MÜGE sk / YENİ mah 1 KASIM, GAZİ sk bölgelerinde 15/11/2022 13:00:00 - 15/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

16 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DEVLET, EGEMENLİK, ERMİŞLER, KAMELYA, SAYIN, STAD, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 16/11/2022 09:00:00 - 16/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AHUDUDU, ARPA, ERTUĞRULBEY, PİLOT sk bölgelerinde 16/11/2022 09:00:00 - 16/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ACIPAYAM, AKEVLER, AKÇAKOCA, ALBENİ, ATAHAN, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, BAĞDAT, BAĞIŞ, CAHİT ARF, DAĞLALESİ, DRAMAN, EBRULİ, ERASLAN, FERİT, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KARALAR, KARAYEL, KOCASİNAN, KUYUBAŞI, KÜÇÜKMARMARA, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, MEHPARE, MELİKGAZİ, MEMDUHOĞLU, MERCİMEK, NEZİRAĞA, NURCİHAN, OLTA, OSMANLI, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SARAYBURNU, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SERİNHİSAR, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SİMKENT, TAŞEVLER ÇIKMAZI, TEVFİK FİKRET, YETEN, YEŞİLHİSAR, YILDIZELİ, YURTSEVEN, YÜNTOPLAR ÇIKMAZI, ZENAN, ZEYNEP, ÇAĞDAŞ, ÇEŞMİNAZ, ÖMER HAYYAM, ÖZGÜVEN, ÖZVATAN, İSHAKPAŞA, İZZET sk bölgelerinde 16/11/2022 09:00:00 - 16/11/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANSEVER, FIRIN sk / MİMAR SİNAN mah ADALI, AHMET DAĞLI, ALİPAŞA, ARSLAN, ATA, ATASOY, CANSEVER, DAİM, DUT, EŞREF, FETHİ ERKOÇ, GÜN, GÜRBÜZ AYDIN, HAMARAT, HAMDİ YILMAZER, HARUN UYSALER, KARAKAŞ, KURT, LOZAN, MELEK, MUMCU, NEVZAT AVNİ ÖCÜYAMAN, PLATİN, SAFİR, SİPER, TAKVİM, TARÇIN, UMUT, YALIM, YELİZ, ÇİLEM, ÖZGÜRLÜK, ÜMRAN, İSMAİL TAN, ŞEHİT ADEM GÖVCE, ŞEHİT ELMAN ŞENTÜRK sk bölgelerinde 16/11/2022 13:00:00 - 16/11/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

