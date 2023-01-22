Haftaya kesintilerle başlıyoruz

23 OCAK 2023 PAZARTESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, YÜNEM sk / SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, FEYYAZ ALTINORAK, HANIMELİ, KARINCA, TAŞKENT, UFUK sk bölgelerinde 23/01/2023 09:00:00 - 23/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah GÜÇLÜ, HIZIRREİS, KOCASİNAN, MELİKGAZİ, OLTA, PİRİ MEHMET, YETEN, YEŞİLHİSAR, ZEYNEP, ÖMER HAYYAM, ÖZGÜVEN, ÖZVATAN, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 23/01/2023 09:00:00 - 23/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 600., DİRHEM, DİYAR, HAYATİ, KAVAKLI, TEKYILDIZ sk bölgelerinde 23/01/2023 09:00:00 - 23/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, YÜNEM sk / SEMİZKUMLAR mah DİRLİK, FEYYAZ ALTINORAK, HANIMELİ, KARINCA, TAŞKENT, UFUK sk bölgelerinde 23/01/2023 09:00:00 - 23/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ALTINTAŞ, ATASÖZÜ, BARAJ, BASİRET, BİLGE, ESLEM, KISIKLI, KOÇAK, NASİP, SAKİNE, SAKİNLER, YORULMAZ, ÖMER SEYFETTİN sk / MİMAR SİNAN mah BASIN sk bölgelerinde 23/01/2023 09:00:00 - 23/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce -SEMİZKUMLAR mah SİLİVRİ CEZAEVİ LOJMANLARI bölgelerinde 23/01/2023 13:00:00 - 23/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.