Haftaya kesintilerle başlıyoruz

27 ŞUBAT 2023 PAZARTRESİ

SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 27/02/2023 01:00:00 - 27/02/2023 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ULUŞAHİN sk bölgelerinde 27/02/2023 09:00:00 - 27/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, GÜLŞAH sk bölgelerinde 27/02/2023 09:00:00 - 27/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ALTINKESER, ALTINTEPE, ASALET, AYDOĞDU, DERE, GENERAL ALİ İHSAN TÜRKKAN, GÜMÜŞTEPE, HAYAL, PLANLI, SALKIM, SELAM, ÇELEBİ, ÇİLEK sk / ÇELTİK mah TEMAŞA sk bölgelerinde 27/02/2023 09:00:00 - 27/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ABDULGANİ MESCİT, AKGÜN SİLİVRİLİ, AKÇEŞME, ALİ ÇINAKLI, ALİBEY ÇEŞME, ASIM ÇAVUŞ, AZİZ, BAŞKOMUTAN, BÜLBÜL, CUMHURİYET, DAMLATAŞ, DOKTOR ŞEMSETTİNBEY, EMİN, FATİH CAMİİ, FEVZİ ÇAKMAK, GENÇFİDAN, GÖKSEL, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, KAPTANI DERYA, KARAMUSTAFA, KIZKAPAN, KOYUNCU, MURTEZA YÖNET, SİNEMA, VURAL MEMİŞ, ZİKRİ MEMİŞ, ÇUKUR ÇEŞME., ÖZKAN TAŞKIN, İSMAİL ÖZTUNCA, ŞAHİN DİRİK sk / FATİH mah AKASYALAR, AY, AYAZ ÇIKMAZI, AYDIN, BAHARİYE, BÖCEKHANE, DAR, DİBEK, EMİN, ERBAŞ, ETHEM ÖPÇİN, EŞREF ÇAVUŞ, FATİH CAMİİ, FATİH ÇEŞME, FETHİ ELMAS, FEYZULLAH IŞIKLAR, GÖKÇEDENİZ, HAMAM, HASTANE, HÜSEYİN ÖPÇİN, HİKMET ÇOLAK, IŞIKLAR, KALEBEDENİ, KIRKALE KAPISI, KÜLHAN, MEKTEP, MISRA, MUSTAFA BİNGÖL, NURDAN, ORTAÇEŞME, PİRİPAŞA, RAMAZAN SEZGİNER, SARNIÇ, SOĞUKKUYU, SUR, TAVANLI ÇEŞME, TAVANLI ÇEŞME ARKASI, TAŞMEKTEP, YARBAŞI, YAZARLAR, YEŞİLPINAR, YOĞURTÇU, ZÜKÜR MEKTEP, ÇAMLIÇEŞME, ÖZERTEM, İBRAHİM ARGIÇ, İBRAHİM KANDEMİR, İCLALİYE, ŞABAN DEMİRAY sk / PİRİ MEHMET PAŞA mah BAŞKOMUTAN, CUMHURİYET, HACI PERVANE, HACI PERVANE ÇEŞME, HÜSEYİN TUFAN, SANATKARLAR, YARBAŞI, YEMENİCİLER sk bölgelerinde 27/02/2023 09:00:00 - 27/02/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah YENGİ sk / KURFALLI mah EMİR KÜLAL sk bölgelerinde 27/02/2023 09:00:00 - 27/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, GÜÇLÜ, NEZİRAĞA, PİRİ MEHMET, SARAYBURNU, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SİMKENT, TAŞEVLER ÇIKMAZI, YILDIZELİ, ÇAĞDAŞ, ÖMER HAYYAM, İSHAKPAŞA sk bölgelerinde 27/02/2023 10:00:00 - 27/02/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah KAVAKLI, SEHER, TERZİ sk / KAVAKLI mah 600., BEYKOZ, KAVAKLI, YAZLIK sk bölgelerinde 27/02/2023 11:00:00 - 27/02/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah BAYINDIR, BAŞPINAR, BÜYÜKÇAVUŞLU, BİRİNCİ, CEMŞİT, DARGEÇİT, GÖLBAŞI, GÖLYANI, HIZIROĞLU, HİSARÖNÜ, KESTİRME, KETENDERE, KÖYALTI, KİMYA, MEHMET ALİ UZER, MEKAN, MİLLİ MÜCADELE, NARGİLE ÇIKMAZI, NAZLI, PERİ, SUBAŞI, SÜPHAN, TAHTALI, TAN, TOHUM, TRABLUS, TRUVA, TUĞRABERK, TUĞRALI, ÖZ KANARYA, İSTANBUL sk bölgelerinde 27/02/2023 13:00:00 - 27/02/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AKIN, ALP, ATA, DESTAN, DOĞA, FURKAN, GAZİ EMİR, SARAY, SULTAN, TEZCAN, İSMAİL TAN sk bölgelerinde 27/02/2023 16:00:00 - 27/02/2023 23:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

