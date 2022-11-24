Hain saldırıda hayatını kaybeden Arzu öğretmen, Öğretmenler Günü'nde unutulmadı

Beyoğlu’ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu Özsoy, Öğretmenler Günü çerçevesinde görev yaptığı okulunda gerçekleştirilen törenle anıldı.

Beyoğlu’nda gerçekleştirilen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında öğretmen Arzu Özsoy da vardı. Arzu Özsoy, hain saldırının ardından Öğretmenler Günü’nde unutulmadı. Özsoy için öğretmenlik yaptığı okulda bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Özsoy’un meslektaşları ve yakınları da katıldı. Arzu Özsoy için oluşturulan köşe karanfillerle süslendi. Tören de Özsoy’a dua da edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise duygularını sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şu paylaşımla ifade etti:

"İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısında şehit olan öğretmenimiz Arzu Özsoy’u okulunda dualarla andık. Şehit olan tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. "