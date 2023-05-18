HAK-İŞ: 'Üyemiz Dilek Özdemir kadın cinayeti kurbanı oldu'

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Arslan, “Dilek Özdemir cinayeti ilk değildir ancak son olmalı, kadın cinayetleri son bulmalı” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Öz Sağlık-İş Sendikası üyesi Dilek Özdemir’in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arslan, Öz Sağlık-İş Sendikası Üyesi Dilek Özdemir hunharca katledildiğini belirtti.

Arslan, alın teri ile hayat mücadelesini veren 2 çocuk annesi Dilek Özdemir’e yapılan saldırıyı bütün kadınlara, hatta bütün insanlığa yapılmış olarak kabul ettiklerini belirterek, “Haksız yere bir insanı öldüreni, bütün insanlığı öldürmüş kabul eden bir inanca sahip olan bu milletin içinden böyle katillerin çıkmış olmasını anlamak, anlatmak mümkün değil. Dilek Özdemir cinayeti ilk değildir ancak son olmalı, kadın cinayetleri son bulmalı ve kadına yönelik şiddete artık durdurulmalıdır. Kadına yönelik şiddet, hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın asla meşru kabul edilemez. Kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde bahanesi ya da affı yoktur. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusu bir insanlık meselesidir. Hiçbir ideolojiye, düşünceye, bakış açısına, renge, dile, dine bağlı değildir. Bu konuya insanlık penceresinden bakmalı, şiddetin her türlüsüne hep birlikte dur demeliyiz” diye konuştu.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, kadına yönelik şiddete asla toleranslarının olmadığını söyleyen Arslan, “HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı dik duruşumuzu devam ettiriyor ve şiddetle mücadele konusunda kararlılığımızı her platformda dile getiriyoruz. Kadın cinayetlerine, şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı hep birlikte dur demeliyiz. Konfederasyonumuza bağlı Öz Sağlık-İş Sendikamız üyesi Dilek Özdemir’in uğradığı hunharca saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyor, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Merhume Dilek Özdemir kardeşimize yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Öz Sağlık-İş camiamıza başsağlığı diliyoruz. Emek hareketinin başı sağ olsun” açıklamasında bulundu.