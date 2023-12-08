Hak-İş: 'Vergi sisteminin yeniden ele alınarak, yeni bir vergi sisteminin hayata geçirilmesini önemsiyoruz'

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) İl Başkanları Kurulu Toplantısı’nda vergi sisteminin yeniden ele alınarak, daha adil bir vergi sisteminin hayata geçirilmesinin önemsendiği belirtildi.

Türkiye’nin 81 ilinden gelen Hak-İş il başkanları, Ankara’da "Filistin" özel gündemi ile toplandı. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığında gerçekleştirilen Hak-İş İl Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda Türkiye’deki gündem, çalışma hayatındaki gelişmeler, dünya gündeminde yer alan Filistin meselesi ile Hak-İş’in çalışmaları, sendikaların illerdeki örgütlenme faaliyetleri, il başkanlarının çalışmaları ele alındı. Toplantı sonunda bir dizi karar alındı. Alınan kararlar ise şöyle:

“-Hak-İş İl Başkanları Filistin meselesini milli bir mesele olarak görmektedir.

- Hak-İş çatısı altında üyelerimizle birlikte Filistin’e destek ve dayanışma çağrımızı yineliyoruz. Filistin konusundaki hassasiyetimizi vurguluyor, il düzeyinde Hak-İş İl Başkanlarının koordinesinde Filistin’e destek etkinlikleri düzenlenmesini ve Hak-İş bağış hesabına destek verilmesini önemsiyoruz. İşgalci İsrail’in derhal Gazze’deki insanlık dışı ablukadan, yasadışı yerleşim faaliyetlerinden, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırılarından ve insanlığın tüm değerlerini yok sayan tutumundan vazgeçmesi gerektiğini vurguluyoruz.

- İsrail ile Filistin arasındaki insani fasıla ilanı ile tutukluların takası noktasında mutabakata varılması önemli bir adımdır. Bu adımın kalıcı ateşkes ve barışa açılan bir kapı olması temennisindeyiz.

- Hak-İş İl Başkanlar Kurulu olarak Hak-İş Akademi ve Hak Emekliler Derneği’nin (HAK EMEK-DER) çalışmalarını destekliyoruz.

- Hak Emekliler Derneği’nden (HAK EMEK-DER) illerde tanıtımının yapılmasını ve üyelik çalışmalarının başlatılmasını önemli buluyoruz. Hak-İş Akademi’nin çalışma ve araştırmalarını artan bir etkinlikle sürdürerek çalışma hayatına katkı sunacağını vurgulamaktayız. Hak-İş olarak çalışma hayatına yönelik aşağıda yer alan taleplerimizin karşılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz.

- Bütün çalışanların temsil edildiği adil bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu oluşturulmalıdır. Asgari ücretin dört kişilik bir ailenin yaşam masrafları göz önüne alınarak, günün ekonomik koşullarına ve enflasyon verilerine göre hakkaniyetli bir yaklaşımla belirlenmesini talep ediyoruz.

- Ülkemizdeki vergi sisteminin yeniden ele alınarak, adil bir vergi sisteminin hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Bu açıdan ücretli çalışanların kazançlarının vergi dilimlerinin düşük kalması nedeniyle ellerine geçen net ücretlerinin azalmasının önüne geçecek bir vergi modelinin oluşturulmasını talep ediyoruz. 696 Sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan işçilerin kadroya alınma talebini yineliyoruz.

- 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçen işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesini, iş ve iş yeri değişikliği, tayin, nakil ve becayiş haklarının verilmesini talep ediyoruz.”